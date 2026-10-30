Samsun'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi
Samsun'da kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.
Samsun'da kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde iki iş yerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, Canik'te 2, İlkadım'da 4 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi.
Ekipler, kumar oynayan 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uyguladı.
Masalarda bulunan toplam 3 bin 300 lira ve kumarda kullanıldığı tespit edilen iskambil kağıtlarına el konuldu.
İş yeri sorumluları H.S. (48) ve S.D. (35) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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