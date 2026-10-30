Pikap tramvay yoluna girdi
Samsun'un Atakum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, korkuluklara çarparak tramvay yoluna girdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, korkuluklara çarparak tramvay yoluna girdi.
Kaza, Körfez Mahallesi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsünde Diş Hekimliği Fakültesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yoldan çıkarak korkuluklara çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
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