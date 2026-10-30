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        Pikap tramvay yoluna girdi

        Samsun'un Atakum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, korkuluklara çarparak tramvay yoluna girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Pikap tramvay yoluna girdi

        Samsun'un Atakum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, korkuluklara çarparak tramvay yoluna girdi.

        Kaza, Körfez Mahallesi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsünde Diş Hekimliği Fakültesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yoldan çıkarak korkuluklara çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi.

        Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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