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        Kumar oynayan 6 kişiye toplam 69 bin lira ceza

        SAMSUN'un İlkadım ve Canik ilçelerinde kumar oynayan 6 kişiye toplamda 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Kumar oynayan 6 kişiye toplam 69 bin lira ceza

        SAMSUN’un İlkadım ve Canik ilçelerinde kumar oynayan 6 kişiye toplamda 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde iki iş yerinde yapılan denetimlerde iskambil kağıtlarıyla e 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Canik ilçesinde 2 kişiye 23 bin 208 lira, İlkadım ilçesinde ise 4 kişiye 46 bin 416 lira olmak üzere toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı. Masalarda bulunan toplam 3 bin 300 liraya ve kumarda kullanılan iskambil kağıtlarına el konuldu. İş yeri sorumluları H.S. (48) ve S.D. (35) yakalanarak, ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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