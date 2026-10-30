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        Samsun'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

        Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Samsun'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

        Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Fuar Caddesi'nde, Adnan Kahveci Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre O.'nun kullandığı 55 PK 455 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen Safa Abdurrahman U. yönetimindeki ABA 62 55 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus Emre O. ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne, diğer sürücü Safa Abdurrahman U. ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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