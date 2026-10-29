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        Bahçede yakılan anızdan çıkan duman korkuttu

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Bahçede yakılan anızdan çıkan duman korkuttu

        Samsun’un Atakum ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

        Olay, Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanları görenler, yangın çıktığını düşündü. Dumanların anız yakılmasından kaynaklandığı öğrenildi.

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