Bahçede yakılan anızdan çıkan duman korkuttu
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.
Giriş: 29.10.2026 - 19:41 Güncelleme:
Samsun’un Atakum ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.
Olay, Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanları görenler, yangın çıktığını düşündü. Dumanların anız yakılmasından kaynaklandığı öğrenildi.
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