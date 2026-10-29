Samsun Kitap Fuarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi Türk bayraklarıyla donatıldı, stantlarda kitapların arasına Türk bayrakları asıldı.

Ziyaretçilere bayrak ve balon dağıtıldı, Cumhuriyet temalı etkinlikler düzenlendi, bando takımı Cumhuriyet temalı şarkılar seslendirdi.

Çocukların boyayıp oynayabileceği Cumhuriyet temalı figürler de atölyelerde kullanıldı.

Kutlamalar kapsamında yapılan canlı heykel gösterisinde ise istiklal mücadelesinde görev alan Seyit Onbaşı, Fatma Çavuş, köylü bir kadın ve sancak taşıyan bir asker canlandırıldı.

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Canlı heykel gösterisinin genel sanat yönetmeni Esin Aslan, gösteride halkın ve kahramanların mücadelesini yansıtan karakterleri canlandırdıklarını söyledi.

Fuarı ziyaret eden Ordu Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Birol Erdoğdu ise Cumhuriyet Bayramı'nı kültürel bir ortamda geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "150 öğrencimizle geldik. Bu özel günde kitap dünyasının içerisinde olmak tarifi imkansız bir duygu." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Zeynep Halil Şimşek de Cumhuriyet Bayramı'nı kitap fuarında geçirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Kitapların arasında bulunmak, özellikle çocukların arasında bulunmak beni daha da mutlu ediyor. Hem bayramımızı kutluyoruz hem etkinlikte bir aradayız." dedi.

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İsa Altunsoy da Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Samsun'da düzenlenen kitap fuarını her yıl ziyaret ettiklerini anlatarak, bu yıl fuarın Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesinin ayrı bir güzellik olduğunu kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Samsun Merkezinde yönetici olarak görev yapan Mukaddes Koç da Cumhuriyet Bayramı'nı fuarda çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade etti.

Koç, "Samsun Bilim Merkezi olarak bir bayrak posteri yaptık. Her katılımcımızın ona birer yıldız yapıştırmasını istedik. Bu sayede Cumhuriyet'imizin ışığını birlikte parlatmayı amaçladık. Onun dışında Cumhuriyet temalı, öğrencilerimizin boyayıp oynayabileceği küçük birer çocuk figürünü lazer kesim makinelerimizde oluşturduk." diye konuştu.