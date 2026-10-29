Fuat Çapa: "Samsunspor gerekirse devre arasında yeni bir takım kurar" Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa: "İki kere istifa ettim, kabul görmedi" "Devre arasında mutlaka transfer yapacağız"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, devre arasında mutlaka transfer yapacaklarını belirterek, "Gerekirse yeni bir takım kurarız. Ekonomik anlamda güçlüyüz. Ben geçmişte iki defa istifa ettim ama kabul görmedi. Şu anda da istifa edip, gitmek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu takımı biz kurduk. Bu takımı tekrar düzlüğe çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın son durumu, sezon başındaki oyuncu ayrılıkları, sakatlıklar ve devre arası transfer planlaması hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'un bugün itibarıyla daha geniş bir kadrosu olduğuna dikkat çeken Çapa, "Şu anda bu kadar değerli oyuncularımızı kaybetmemize rağmen takımımızın piyasa değeri 53 milyon. Aldığımız genç oyuncuların şu anki piyasa değeri, 20232024 sezonunda aldığımız oyuncuların piyasa değerinin çok çok üstünde. Bu da şunu gösteriyor; bu oyunculara belirli bir süre verildiği zaman gelişim sağlayacaklar. Bizim amacımız, birkaç yıl içerisinde bu 53 milyonluk rakamı 8090 milyonlara çekmek. Böylece ilk 4'e oynayan veya şampiyonluğa oynayan takımlarla rekabet edebiliriz. İşler iyi gittiği zaman herkes sahiplenir. Kötü gittiği zaman da mutlaka birileri parmakla gösterilir. Bu, futbolda gayet normal olan bir süreç. Şu andaki performanstan memnun muyuz? Biz de memnun değiliz. Görüntüden kesinlikle memnun değiliz. Ama bu oyuncu grubunun daha iyisini yapabileceğinden eminiz. Bununla ilgili en ufak bir şüphemiz yok. Bunu en son oynadığımız karşılaşmada da net bir şekilde gördük. Mümkün olduğu kadar uzak durmamız gereken bir konu var. Genç bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Bu oyuncu grubunun öz güvene ve desteğe ihtiyacı var. Bunu oluşturduğumuz zaman bu oyuncu grubunun sezon sonunda şu anda yaşadığımız üzüntüyü tamamen sevince dönüştüreceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Bunu da burada söylemek istiyorum ki kümede kalmayla ilgili en ufak bir endişemiz yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

REKLAM

"Elimizdeki oyuncu grubundan maksimum verimi alacağız"

Transfer dönemiyle ilgili ise Fuat Çapa, "Önce mevcut kadromuzla ilerleyeceğiz. Çünkü bu işi devre arasına bırakmayacağız. Elimizdeki oyuncu grubundan maksimum verimi alacağız. Buna inanıyorum. Yeni gelen hocamızdaki heyecanı ve sahadaki daha doğru duruşumuzu net bir şekilde görüyorum. Çünkü şu anda tam kadroyla çalışma fırsatımız oldu. Camiadan bu süreçten sonraki isteğim, ilk sezonda bu takıma nasıl sahip çıktılarsa ve hep birlikte bu başarıyı nasıl yakaladıysak bundan sonraki süreçte de aynı sabrı ve desteği göstermeleri. Çünkü bunu yaptığımız zaman ikinci ve üçüncü sezonda hangi mutluluğu yaşadığımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu süreci de en kısa zamanda atlatmamız gerekiyor. Atlatacağımıza da inanıyorum. Sorunlardan biri de benim. Bunu kabul etmemek mümkün mü? Ama söylediğim gibi süreci doğru okumak ve doğru gözlemlemek lazım. 10 futbolcunun temmuz ayında sakatlanacağını kimse öngöremezdi, biz de öngöremezdik. Bunlar bazen öngöremediğiniz gelişmeler. Hafta sonunda hakemin verdiği kırmızı kart ve penaltı kararı da sizin elinizde olmayan etkenler. Sakatlıklar da aynı şekilde" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Şu andaki görüntü oyuncularımızın gerçek görüntüsü değil"

Takım planlamasında çok büyük bir hata olduğunu düşünmediğini söyleyen Çapa, "Çünkü bir sonraki 3 yıl için plan yapıldı. Yapılan planlamanın üzerine tekrar bir hedef koyulacaksa ve bu sezon hedef ilk 5'te yer almak veya Avrupa kupalarında oynamaksa o zaman eleştirilerinize katılıyorum. Ama hedef o değil. Bu işi devre arasına kadar bırakmamamız gerekiyor. Mevcut oyuncu grubunun neler yapacağını görmemiz gerekiyor. Ona göre daha doğru bir değerlendirme yapılacaktır. Çünkü şu andaki görüntü oyuncularımızın gerçek görüntüsü değil. Bizim yaptığımız analizler, bize gelen raporlar ve izlediğimiz karşılaşmalardaki görüntü bu değil. Ancak birlikte oynama eksikliği var" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Devre arasında mutlaka transfer yapacağız"

Mutlaka transfer yapmaları gerektiğinin altını çizen Fuat Çapa, "En azından bir forvet almamız gerekiyor. Çünkü Marius gitti. Marius gitmemiş olsaydı 3 forvetimiz olacaktı. Diğer bölgelerde de şu anki görüntüye göre takviye ihtiyacı olabilir. Ancak önce mevcut oyuncuları birkaç hafta daha görüp, gözlemlemek ve ona göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bu arada o mevkiler için de arayışlarımız sürüyor. Scout ekibindeki arkadaşlarımız hem oyuncuları izliyor hem de raporluyor" açıklamasında bulundu.

"İki defa istifa ettim"

Geçmişte iki defa istifa ettiğini ama kabul edilmediğini hatırlatan Çapai, "Şu anda da istifa edip gitmek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu takımı biz kurduk. Bu takımı tekrar düzlüğe çıkarmamız gerekiyor. Geçmişte iki defa istifa ettim, kabul edilmedi. Bu, oyuncu grubunun gerçek görüntüsü değil. Geldiğimizde ilk başta çok şişman denilen, 'Bunu nereden buldunuz? Sakatlıkla koşamıyor, ne olacak bundan?' diye eleştirilen oyuncular vardı. Bu süreçleri çok çabuk unuttuk. Marius için 'Bundan bir şey olmaz' dediğimiz günleri de unuttuk. Bugün ise 'Niye sattık?' diye konuşuyoruz. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Bunu planlama olduğu için söylüyorum. 3 yıllık yeni bir planlama var. Bir geçiş sürecindeyiz .Hedef bu sezon yeniden Avrupa kupalarında oynamak olsaydı bütün eleştirilerinizi kabul ederdim. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum çünkü ekonomik anlamda güçlüyüz. Bu, belki diğer takımlar için geçerli olmayabilir ama Samsunspor için geçerli değil. Samsunspor gerekirse devre arasında yeni bir takım kurar" açıklamasında bulundu.

REKLAM

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır ise, Başakşehir maçı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Emre Kılınç ve Fatih Kaya dışında şu an sakatımız yok. Ceza olarak da Afonso Sousa var. İnşallah bu maçtan iyi sonuçlar alıp, artık hiçbirimizin kabullenmediği sondan 2. sıradaki yerimizden kurtulmak istiyoruz. Bunun için tüm çalışmalar yapılmaktadır" değerlendirmesin bulundu.