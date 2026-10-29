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        Salıpazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Salıpazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Salıpazarı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam İbrahim Cesur, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erkan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Cesur, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

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        Kutlama programında öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin sunulmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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