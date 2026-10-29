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        Bafra'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Bafra'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, saat 10.00'da başlaması planlanan programı öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla erken başlattı.

        Altınpınar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok çetin bir Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulduğunu belirterek, "Bu nedenle vurgulamak gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesi özgün tarihsel, siyasal, toplumsal deneyimleri ve koşullarıyla açıklanabilir. Atatürk'ün 'Ne mutlu Türküm diyene' veciz sözü tüm vatandaşları eşit bir kimlikte birleştirir." ifadelerini kullandı.

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        Konuşmaların ardından okullar arasında düzenlenen okuma, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Programda Bafra Ticaret ve Sanayi Ortaokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu.

        Okulların geçiş töreniyle devam eden program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Törene Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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