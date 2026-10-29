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        Bafra'da Cumhuriyet Bayramı çoşkuyla kutladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Bafra'da Cumhuriyet Bayramı çoşkuyla kutladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Cumhuriyet'in Türk milletinin büyük mücadeleler ve fedakârlıklar sonucunda kurulduğunu belirtti. Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin tarihi, siyasal ve toplumsal şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Altınpınar, Atatürk'ün öngörüsüne ve Cumhuriyet'in önemine dikkat çekti.

        Kaymakam Altınpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

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        "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü. Türk Cumhuriyeti çok çetin bir Millî Kurtuluş Savaşı sonrasında kuruldu. Cumhuriyet'in ilanına kadar Kurtuluş Savaşı da hesaba katıldığında Türk milleti aralıksız on yıldan fazla savaşmıştı. Büyük acılar çekildi. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikâyesi, tarihi, siyasal ve toplumsal deneyimleri ve şartlarıyla açıklanabilir. Bölgesel istikrarsızlığın batıda ve doğuda görülmemiş şekilde yükseldiği, toplumların etnik ve dinî temelde parçalandığı bu dönemde Atatürk'ün büyük öngörüsü bir kez daha ortaya çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'i kuran öncülerin, geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici zaferlerinin bugün ve gelecekte karşımıza çıkacak her türlü zorluğun aşılmasında bizlere güç vermesi dileğiyle Bafra'nın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

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        Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Cumhuriyet temalı şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, seslendirdiği kahramanlık marşlarıyla kutlamalara renk kattı. Tören, öğrencilerin gerçekleştirdiği resmî geçit töreniyle sona erdi.

        Programa, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Benal Kurt, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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