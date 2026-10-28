Yeşilay'dan Samsun'daki futbol akademilerine ziyaret

Yeşilay yetkilileri, ziyaretler kapsamında gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla akademilerin yöneticilerine teşekkür etti.

Yeşilay Samsun Şubesi ve Samsun Yeşilay Spor Kulübü yönetimi tarafından Samsunspor Akademi ile Samsun Yabancılar Pazarı Spor Akademisi ziyaret edildi.

Yeşilay ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yapılan işbirliği kapsamında, Samsun'da futbol akademilerine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin planlanması amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

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