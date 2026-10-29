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        Samsun'da yüzücüler Cumhuriyet Bayramı'nı Karadeniz'de Türk bayrağı açarak kutladı

        Samsun'da bir grup yüzücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Karadeniz'de Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Samsun'da yüzücüler Cumhuriyet Bayramı'nı Karadeniz'de Türk bayrağı açarak kutladı

        Samsun'da bir grup yüzücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Karadeniz'de Türk bayrağı açtı.

        Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Doğupark sahilinde bir araya gelen yüzücüler, hazırlıklarının ardından denize girdi.

        Bir süre yüzen grup, denizde Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Yüzücüler, bayrakla bir süre yüzdükten sonra kıyıya döndü.

        Doğupark'ta düzenli olarak yüzen gruptan Sabri Uzunoğlu, AA muhabirine, "Samsun Doğupark Tayfası" adını verdikleri grupla yıl boyunca yüzdüklerini söyledi.

        Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Uzunoğlu, "20-25 kişilik ekiple yüzerek Türk bayrağımızı denizde açıp sonrasında karaya çıkardık. Bizlere destek olan tüm yüzücü arkadaşlarıma teşekkür ederim. Etkinliklerimiz yaz kış sürekli devam ediyor. Katılmak isteyen tüm Samsun halkını da davet ediyoruz." dedi.

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        Etkinliğe katılan yüzücülerden Bayram Kışla da güzel bir birliktelik içinde bayramı kutladıklarını dile getirerek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizde kutladık, Türk bayrağımızı gururla açtık. Bunu her sene yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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