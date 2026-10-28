Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı

        Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Alaçam'da 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

        Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya kamu kurumlarının oluşturduğu 9 takım katıldı.

        Turnuvada Alaçam Gençlik Merkezi birinci, Alaçam Belediyesi ise ikinci oldu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, turnuvanın yalnızca sportif rekabet amacı taşımadığını, kurum çalışanları arasındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendirmeyi de hedeflediklerini belirtti.

        Amatör Spor Haftası ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organizasyonu her yıl büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaaslan, bu yıl da kamu kurumlarından yoğun katılım olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        REKLAM

        Kurumlar arası voleybol turnuvalarının çalışanların günlük iş temposundan uzaklaşarak kaynaşmasına katkı sunduğunu vurgulayan Karaaslan, sahadaki rekabetin maç sonunda yerini dostluğa bıraktığını ifade etti.

        Organizasyona destek veren Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi ile sponsor firmalara teşekkür eden Karaaslan, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları kutladı.

        Turnuvanın final karşılaşmasında Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de sahada mücadele etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Yeşilay'dan Samsun'daki futbol akademilerine ziyaret
        Yeşilay'dan Samsun'daki futbol akademilerine ziyaret
        Samsun'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser ve...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser ve...
        Bafra'da Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi
        Bafra'da Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi
        Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı