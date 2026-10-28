İş kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

İstanbul’daki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim’de İstanbul’da çalıştığı inşaat şantiyesinde yüksekten düşen ahşap kalıp malzemesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Emirkan Seven (26), Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren genç işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emirkan Seven’in hayatını kaybetmesi, Vezirköprü’deki ailesini, yakınlarını ve ilçe halkını yasa boğdu. Genç işçinin cenazesinin memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirilerek Hacılı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.