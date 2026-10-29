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        Anaokulu öğrencileri oy kullanma deneyimi yaşadı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Vural Akdeniz Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü okulda kurulan sandıklarda oy kullanarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Anaokulu öğrencileri oy kullanma deneyimi yaşadı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Vural Akdeniz Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü okulda kurulan sandıklarda oy kullanarak kutladı.

        Şehit Vural Akdeniz Anaokulu'nda düzenlenen programda sınıflara oy sandıkları ve kabinler kuruldu.

        Öğrenciler, gizli oy ve açık sayım usulüyle temsilci seçimi yaparak ilk demokrasi deneyimlerini yaşadı.

        Seçim sürecinin ardından öğrencilerin hazırladığı gösterilerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

        Okul Müdürü Nagihan Çağlak Bay, geleceğin teminatı çocuklara Cumhuriyet bilinci kazandırmayı ve demokratik süreçleri öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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