Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, öğrencilerle bir araya geldi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Başkan Okulumda" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sandıkçı, Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

Sandıkçı, ilçede sürdürdükleri bilim ve teknoloji alanına yönelik çalışmalar ile eğitim projeleri hakkında da bilgi paylaştı.

Bilim ve teknolojiye yönelik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin ve ailelerin eğitim bütçelerine katkıda bulunmayı sürdürdüklerini belirten Sandıkçı, "Canik'imizde geleceğin bilim insanlarını ve kendisinden sonraki nesillere rol model olacak bir gençlik yetiştirme gayesiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunan desteklerimiz ile birlikte kültürel çalışmalarımızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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İlçedeki öğrencileri Çanakkale ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile buluşturacaklarını anlatan Sandıkçı, "Ayrıca Canik Belediyesi Halk Kütüphanesi ve etüt merkezimizle genç kardeşlerimize hizmet sunacak gençlik kafe projemiz üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öğrencilerimizin nezih ve ferah bir ortamda hem ders çalışabilecekleri hem de bilgi ve keyif dolu anları paylaşacakları yeni bir mekanı hizmete sunacağız." açıklamasında bulundu.

Sandıkçı, "Canik'ten Çanakkale'ye Çanakkale'den Mezopotamya'ya: Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu Projesi" çerçevesinde ilk kafileyi yakın zamanda yolcu edeceklerini kaydetti.

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Programa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı.