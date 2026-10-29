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        Havza'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Havza'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Havza Kaymakamı Samet Serin'in tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törene Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Üsteğmen Mustafa Demiral ve Belediye Başkanı Murat İkiz katıldı.

        Daha sonra ilçe stadında gerçekleştirilen kutlama programında Kaymakam Serin ve Belediye Başkanı İkiz, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Kaymakam Serin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından Serin ve diğer katılımcılar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

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        Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirler, öğretmenler tarafından okunan kahramanlık türküleri ve okullar tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

        Tören, geçit töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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