Terme'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Samsun'un Terme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında tebrikleri kabul eden Kaymakam Can Atak, daha sonra Belediye Başkanı Şenol Kul ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Tugay Bayırtarla ile tören alanına geçerek vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Atak, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

REKLAM

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Milli Mücadele kahramanları, şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anan Atak, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Programda öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okundu. Öğretmenlerden oluşan koronun konser verdiği program, tören geçişiyle sona erdi.

Kutlamalara Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Said Küçükbursa, İlçe Emniyet Müdürü Yücel Memiş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tayfun Ercan ile sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.