Vezirköprü'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı.

Kaymakamlık makamında düzenlenen törende Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkanı Murat Gül ve Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Kaymakam Bayram Yıldız'ı ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra program, Vezirköprü İlçe Stadyumu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Bayram Yıldız, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en büyük eseri olduğunu vurguladı.

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Kaymakam Yıldız, "Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa önerdiğinde kurulan Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü. Bu anlamlı gün vesilesiyle öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Programda Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin sergilediği halk oyunları gösterisi beğeni topladı.

İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, ardından öğrenciler şiir ve müzik dinletilerini sundu.

Etkinlikler, tören geçişinin ardından sona erdi.