Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Vezirköprü'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Vezirköprü'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı.

        Kaymakamlık makamında düzenlenen törende Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkanı Murat Gül ve Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Kaymakam Bayram Yıldız'ı ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Daha sonra program, Vezirköprü İlçe Stadyumu'nda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Bayram Yıldız, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en büyük eseri olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Kaymakam Yıldız, "Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa önerdiğinde kurulan Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü. Bu anlamlı gün vesilesiyle öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

        Programda Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin sergilediği halk oyunları gösterisi beğeni topladı.

        İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, ardından öğrenciler şiir ve müzik dinletilerini sundu.

        Etkinlikler, tören geçişinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Terme'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Terme'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Salıpazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı
        Salıpazarı'nda Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, öğrencilerle bir araya geldi
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, öğrencilerle bir araya geldi
        Samsun'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı
        Samsun'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı
        Havza'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı
        Havza'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı
        Bafra'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Bafra'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı