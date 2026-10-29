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        Başkan Sandıkçı'dan müjde: Canikli gençler Güneydoğu yolcusu

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında ilçedeki öğrencileri Çanakkale, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle buluşturacaklarını belirterek, ilk kafilenin yakın zamanda yola çıkacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Başkan Sandıkçı'dan müjde: Canikli gençler Güneydoğu yolcusu

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında ilçedeki öğrencileri Çanakkale, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle buluşturacaklarını belirterek, ilk kafilenin yakın zamanda yola çıkacağını açıkladı.

        "Başkan Okulumda" programıyla öğrencilerle bir araya gelerek gençlik ve eğitime yönelik projeler hakkında bilgiler veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin taleplerini dinleyen ve onların sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Sandıkçı, ayrıca programda ilçede sürdürdükleri bilim ve teknoloji alanına yönelik çalışmalar ile eğitim projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Canik Belediyesi olarak sürdürdükleri ücretsiz bilim ve teknoloji eğitimlerine devam eden öğrencilerin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etmeye devam ettiklerine işaret eden Başkan Sandıkçı, bu başarıların, ilçede sürdürdükleri bilim ve teknoloji seferberliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Canik'imizde yeteneklerini keşfeden nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

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        Eğitime Canik imzası

        Bilim ve teknolojiye yönelik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin ve ailelerin eğitim bütçesine katkıda bulunmayı hedefledikleri destekleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde geleceğin bilim insanlarını ve kendisinden sonraki nesillere rol model olacak bir gençlik yetiştirme gayesiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunan desteklerimiz ile birlikte kültürel çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde ilçemizdeki öğrencilerimizi Çanakkale ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizle buluşturacağız. Ayrıca, Canik Belediyesi Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimizle birlikte genç kardeşlerimize hizmet sunacak gençlik kafe projemiz üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öğrencilerimizin nezih ve ferah bir ortamda hem ders çalışabilecekleri, hem de bilgi ve keyif dolu anları paylaşacakları yeni bir mekânı hizmete sunacağız" diye konuştu.

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        Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümünde öğrencileri Çanakkale ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerle buluşturacakları "Canik’ten Çanakkale’ye Çanakkale’den Mezopotamya’ya: Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu" projesi çerçevesinde ilk kafileyi yakın zamanda yolcu edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Sandıkçı, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal ve istikbal uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.

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        Programa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı. Başkan Sandıkçı'nın öğrencilere hediye takdiminde bulunduğu program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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