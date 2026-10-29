Doğada 103. yıla özel Cumhuriyet yürüşü

VM Medical Park Samsun Hastanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Doğadaki Cerrah ile Adım Adım Zirveye" temasıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenledi. Sağlık çalışanları ve doğaseverler, Cumhuriyetin 103. yılını doğanın kalbinde coşkuyla kutladı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde doğayla iç içe bir araya geldi. Cumhuriyetin 103. yılına özel düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, hareketli yaşamın ve doğa yürüyüşlerinin sağlık açısından önemine de dikkat çekildi.

"Her adım Cumhuriyetimize"

"Doğadaki Cerrah" olarak tanınan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğa yürüyüşlerinin fiziksel aktivitenin yanı sıra dayanışma ve birlikte hareket etme bilincini de güçlendirdiğini belirterek, "Doğa bize sabrı, mücadeleyi ve kararlılığı öğretiyor. Her zirveye emekle ve birlikte atılan adımlarla ulaşılır. Cumhuriyetimizin 103. yılında attığımız her adımda birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmanın mutluluğunu duyuyoruz. Bu anlamlı günde bizimle yürüyen herkese teşekkür ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.