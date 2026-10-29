Samsun'da sporcular SUP tahtası üzerinde Türk bayraklarıyla Karadeniz'e açıldı
Samsun'da sporcular, SUP (ayakta kürek sörfü) tahtasıyla Karadeniz'e açılarak Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.
Samsun'da sporcular, SUP (ayakta kürek sörfü) tahtasıyla Karadeniz'e açılarak Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.
Atakum Kurupelit Marina'da toplanan Atakum SUP Grubu üyeleri, ellerine Türk bayraklarını alarak Karadeniz'e açıldı.
SUP tahtasının üzerinde ellerindeki Türk bayraklarıyla tur atan sporcular, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.
Atakum SUP Grubu üyesi Fikri Yaşar, Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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