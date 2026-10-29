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        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, ligde kalacaklarına inanıyor:

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'den düşme gibi bir endişelerinin olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, ligde kalacaklarına inanıyor:

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'den düşme gibi bir endişelerinin olmadığını söyledi.

        Fuat Çapa, kulüp basın sözcüsü Suat Çakır ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın ligdeki durumundan memnun olmadıklarını dile getirdi.

        Taraftarın tepki ve eleştirilerini anladığını belirten Çapa, "Bu gayet normal. Sonuçta son iki sezonda inanılmaz bir başarı göstermiş Samsunspor var. Bir sonraki sezonda her zaman daha iyiyi bekliyorsun. Ancak geçmişte almış olduğumuz başarılar bugünkü durumu göz ardı etmemize engel değil. Şu andaki süreç beklentilerimizi karşılamadığı gibi istediğimiz sonuçları alamadığımız da bir gerçek ama bunun geçerli nedenleri var." dedi.

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        Süper Lig'deki ilk 2 maçlarında 4 puan topladıklarını hatırlatan Çapa, "Ama 10 oyuncumuz sakatlandı. Bunlardan 2'sinin sakatlıklarının tekrarlaması ve bu süreçlerin uzun sürmesi nedeniyle takım olarak tam randımanlı çalışamadık. Yapmış olduğumuz planlamadaki 11'i sahaya süremedik." diye konuştu.

        Geçmişte düşük bütçelerle transfer edilen oyuncuların kulübe büyük katkı sağladığına işaret eden Çapa, şöyle devam etti:

        "Rick Van Drongelen, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji gibi oyunculardan kulüp önemli gelir elde etti. Bu tip oyuncuları alıp geliştirip aynı zamanda da başarıyı yakalamak zorundayız. Samsunspor'un sportif ve ekonomik anlamda sürdürülebilir bir strateji belirlemesi gerekiyor ki uzun vadede daha büyük hedefler oluşsun. Takımın Süper Lig'e çıktığında piyasa değeri 28 milyon avroyken, sonradan 56 milyon avro oldu. Bugün daha genç bir kadro oluşturmamıza rağmen piyasa değeri 53 milyon avrodur. Bu da şunu gösteriyor, bu oyuncular belli süre verildiği zaman o gelişimi sağlayacaktır. Amacımız birkaç yıl içerisinde 53 milyon avroluk rakamı 80-90 milyon avrolara çekmek. Böylece şampiyonluğa oynayan takımlarla rekabet edebilelim. Görüntüden kesinlikle memnun değiliz ama bu oyuncu grubunun daha iyi işler yapabileceğinden eminiz. Bununla ilgili en ufak bir şüphemiz yok. Bu oyuncu grubunun öz güvene ve desteğe ihtiyacı var. Bunu oluşturduğumuz zaman yaşamış olduğumuz üzüntünün sevince dönüşeceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Söylemek istiyorum ki kümede kalmayla ilgili de en ufak bir endişemiz yok."

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        - "Devre arasında mutlaka transfer yapacağız"

        Devre arasına kadar mevcut oyuncu grubundan en iyi verimi almayı hedeflediklerini anlatan Fuat Çapa, "Nasıl bu takımla bu başarıyı yakaladıysak, bundan sonraki süreçte de aynı sabrı, aynı desteği göstermeliyiz. Çünkü bunu yaptığımız zaman hangi mutluluğu yaşadığımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu süreci en kısa zamanda atlatmamız gerekiyor ki atlatacağımıza inanıyorum. Devre arasında mutlaka transferler yapacağız. En azından bir forvet almamız gerekiyor. Birkaç eksik bölge var ama önce mevcut oyuncuları birkaç hafta daha gözlemleyip ona göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. O mevkilere oyuncu arayışlarımız, arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

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        Çapa, kendisine gelen yoğun eleştirilerin ardından geçmişte iki defa yönetime istifasını sunduğunu ancak kabul edilmediğini sözlerine ekledi.

        Suat Çakır ise 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacakları maçı alt sıralardan kurtulmak için mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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