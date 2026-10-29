Samsun'da LÖSEV Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metrelik Türk bayrağı açarak kutladı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun İrtibat Ofisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 metrelik Türk bayrağı açtı.

LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi çalışanları, gönüllüleri ve lösemiyle mücadele eden çocukların aileleri, Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir araya geldi.

LÖSEV ekibi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katıldı.

Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar 29 metrelik Türk bayrağı açtı.

LÖSEV Samsun İl Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, Cumhuriyet'in eşitlik, dayanışma, çağdaşlık ve umut değerleriyle geleceğe taşınan ortak bir miras olduğunu belirtti.