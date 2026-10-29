Eğitim-Bir-Sen'den Büyükkale Zirvesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi Mehmet Yaman, Büyükkale Zirvesi'nde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın bağımsızlığın, milli egemenliğin ve emperyalizme karşı verilen mücadelenin simgesi olduğunu belirtti.

Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilciliği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükkale Zirvesi'ne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Etkinlikte Eğitim-Bir-Sen bayrağı da açılarak milli ve manevi değerlere bağlılık mesajı verildi.

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