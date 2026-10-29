Bafra'da "Cumhuriyet için pedalla" bisiklet turu düzenlendi

Belediye Başkanı Kılıç, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü milli bayrama yakışır coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bafra'mızda gelenekselleştirdiğimiz bisiklet turumuzla Cumhuriyet sevincimizi ve coşkumuzu Bafra'mızın sokaklarına taşıdık. Bu anlamlı etkinliğimizde bizimle birlikte bu heyecana ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bafra Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın verdiği startla başladı. Tur, Kızılırmak Sedde Parkı'nda tamamlandı.

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