Samsun'da mübadil mahallesi Eldavut'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Eldavut Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Bafra'nın mübadil ve muhacir mahallelerinden biri olan Eldavut Mahallesi'nde Merkez Kültür Bahçesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programında, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü davul ve zurnalar eşliğinde karşılandı.

Programda Kıbrıs gazileri, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Eldavut Mahallesi Muhtarı Osman Tosuner, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü mahallede birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mübadil torunları olarak Cumhuriyet'imizin değerlerine sahip çıkmaya ve bu coşkuyu nesilden nesile aktarmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayarak bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Program kapsamında davetlilere etli pilav ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Yeni Parti Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, gaziler, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.