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        Atakum'da Cumhuriyet coşkusu etkinliklerle yaşandı

        Samsun Atakum Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü yürüyüş, konser ve sergiyle kutladı. Kutlamalar kapsamında kadınlar, 600 motiften oluşacak Türk bayrağı için ilk ilmekleri attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Atakum'da Cumhuriyet coşkusu etkinliklerle yaşandı

        Samsun Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü yürüyüş, konser ve sergiyle kutladı. Kutlamalar kapsamında kadınlar, 600 motiften oluşacak Türk bayrağı için ilk ilmekleri attı.

        Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümünü birbirinden özel etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet yürüyüşünde ellerinde dev Türk bayrağı ile Atakum sokaklarını arşınlayan vatandaşlar, bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşırken Cumhuriyet konseri ve karma sergi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atakum’un emekçi kadınları kutlamalar kapsamında, 600 motifli Türk bayrağı oluşturmak için ilk ilmekleri attı. Atakum Belediyesi Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümünü birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı programla kutladı. Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet’in 103. Yılı Karma Sergisi, Ata Sahne Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen sergide ressamların ve heykel sanatçılarının Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladıkları eserler yer aldı. Sergi, düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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        Atakum sokakları kırmızı beyaz

        Akabinde Cumhuriyet yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafıyla Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde Ata Sahne’ye kadar yürüdü. Marşların söylendiği yürüyüşe vatandaşlar balkonlarından alkışlarla eşlik etti. Atakum Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrası ise Şef Aynur Türünç yönetiminde sahne aldı. 1025 yaş aralığındaki 60 genç müzisyenin farklı enstrümanlarla seslendirdiği eserler, izleyicilerden beğeni topladı.

        "Çok iyi anlamışlar"

        Programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, çok özel ve anlamlı bir gece yaşandığını belirterek, "28 Ekim 1923’te yakışıklı, karizmatik, cesur bir lider döndü ve arkadaşlarına ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dedi. İyi ki var Cumhuriyet. O yakışıklı, mavi gözlü, cesur yürek ‘Sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından birisi kopmuş demektir’ cümleleriyle sanatın toplum için ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Atam, senin Cumhuriyet’i emanet ettiğin bu gençler, seni çok iyi anlamışlar. İyi ki varsınız gençler, ben size çok teşekkür ediyorum. Bu pırıl pırıl gençlerimizin annelerine ve babalarına da çok teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

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        Kadınlar 600 motifli Türk bayrağı hazırlayacak

        Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde "Her İlmekte Emek, Her Motifte Cumhuriyet" projesi başlatıldı. Proje kapsamında kadınlar, 600 motiften oluşan Türk bayrağı hazırlamak için ilk ilmeklerini attı. Atakum Belediyesi ekipleri, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Tesisi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Vatandaşlar, canlı orkestranın konserine de ilgi gösterdi.

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