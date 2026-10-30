Bafra Gazipaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet coşkusu

Samsun'un Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde düzenlenen "Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni" büyük ilgi gördü. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve davulzurna eşliğindeki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarlığı ile Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şölen öncesinde vatandaşlar, Anadolu Lisesi önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Gençlik Caddesi üzerinden kortej eşliğinde şölen alanına ulaştı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Şölenin açılış konuşmasını yapan Gazipaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Öğreten, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü aynı heyecan ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gazipaşa Mahallesi’nde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Öğreten, "Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir coşku ve mutlulukla hep birlikte kutluyoruz. Atamıza minnet borcumuz olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 103. yılında da aynı şan, şeref ve coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Gazipaşa Mahallesi Muhtarı olarak bundan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

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Konuşmaların ardından Gazipaşalılar, yerel sanatçı Yalçın Danışmaz ve davulzurna eşliğinde Rumeli havalarıyla halay çekti. Yoğun katılımın olduğu şölen, gece geç saatlere kadar devam ederken vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.