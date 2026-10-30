Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Bafra Gazipaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet coşkusu

        Bafra Gazipaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet coşkusu

        Samsun'un Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde düzenlenen "Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni" büyük ilgi gördü. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve davulzurna eşliğindeki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Bafra Gazipaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet coşkusu

        Samsun'un Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde düzenlenen "Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni" büyük ilgi gördü. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve davulzurna eşliğindeki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

        Gazipaşa Mahallesi Muhtarlığı ile Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şölen öncesinde vatandaşlar, Anadolu Lisesi önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Gençlik Caddesi üzerinden kortej eşliğinde şölen alanına ulaştı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

        Şölenin açılış konuşmasını yapan Gazipaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Öğreten, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü aynı heyecan ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gazipaşa Mahallesi’nde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Öğreten, "Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir coşku ve mutlulukla hep birlikte kutluyoruz. Atamıza minnet borcumuz olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 103. yılında da aynı şan, şeref ve coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Gazipaşa Mahallesi Muhtarı olarak bundan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Gazipaşalılar, yerel sanatçı Yalçın Danışmaz ve davulzurna eşliğinde Rumeli havalarıyla halay çekti. Yoğun katılımın olduğu şölen, gece geç saatlere kadar devam ederken vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser ve...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser ve...
        Bahçede yakılan anızdan çıkan duman korkuttu
        Bahçede yakılan anızdan çıkan duman korkuttu
        Atakum'da Cumhuriyet coşkusu etkinliklerle yaşandı
        Atakum'da Cumhuriyet coşkusu etkinliklerle yaşandı
        Bafra'da "Cumhuriyet için pedalla" bisiklet turu düzenlendi
        Bafra'da "Cumhuriyet için pedalla" bisiklet turu düzenlendi
        Samsun'da mübadil mahallesi Eldavut'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Samsun'da mübadil mahallesi Eldavut'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Samsun Kitap Fuarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Samsun Kitap Fuarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı