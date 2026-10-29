Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser verdi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser verdi

        Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) Çocuk Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser verdi

        Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) Çocuk Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen konserde, SAMDOB'un 56 kişilik Çocuk Korosu ile 14 kişilik Çocuk Balesinden toplam 70 çocuğun katıldığı gösteri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Konserde "Mavi Gezegen", "Uçurtma", "Çağrı", "Sakarya Marşı", "Biz Atatürk Gençleriyiz", "Düş", "Sevgiyle Sarıl", "Gençlik Marşı" ve "10. Yıl Marşı" adlı eserler seslendirildi.

        Koro şefliğini Gamze Üçüncü'nün yaptığı konserde, şef yardımcılığını Volkan Çelik, çocuk balesi eğitmenliğini ise Ekinsu Cemgil üstlendi. Piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, ışık tasarımında Erdem Kuzaytepe ve video projeksiyonda Murat Turgut yer aldı.

        REKLAM

        Yaklaşık 40 dakika süren konser, sanatseverlerden ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Bahçede yakılan anızdan çıkan duman korkuttu
        Bahçede yakılan anızdan çıkan duman korkuttu
        Atakum'da Cumhuriyet coşkusu etkinliklerle yaşandı
        Atakum'da Cumhuriyet coşkusu etkinliklerle yaşandı
        Bafra'da "Cumhuriyet için pedalla" bisiklet turu düzenlendi
        Bafra'da "Cumhuriyet için pedalla" bisiklet turu düzenlendi
        Samsun'da mübadil mahallesi Eldavut'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Samsun'da mübadil mahallesi Eldavut'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Samsun Kitap Fuarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Samsun Kitap Fuarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Samsun'da LÖSEV Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metrelik Türk bayrağı açarak kutla...
        Samsun'da LÖSEV Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metrelik Türk bayrağı açarak kutla...