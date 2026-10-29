Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) Çocuk Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) Çocuk Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen konserde, SAMDOB'un 56 kişilik Çocuk Korosu ile 14 kişilik Çocuk Balesinden toplam 70 çocuğun katıldığı gösteri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Konserde "Mavi Gezegen", "Uçurtma", "Çağrı", "Sakarya Marşı", "Biz Atatürk Gençleriyiz", "Düş", "Sevgiyle Sarıl", "Gençlik Marşı" ve "10. Yıl Marşı" adlı eserler seslendirildi.
Koro şefliğini Gamze Üçüncü'nün yaptığı konserde, şef yardımcılığını Volkan Çelik, çocuk balesi eğitmenliğini ise Ekinsu Cemgil üstlendi. Piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, ışık tasarımında Erdem Kuzaytepe ve video projeksiyonda Murat Turgut yer aldı.
Yaklaşık 40 dakika süren konser, sanatseverlerden ilgi gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.