Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Cumhuriyet Bayramı'nda konser verdi

Koro şefliğini Gamze Üçüncü'nün yaptığı konserde, şef yardımcılığını Volkan Çelik, çocuk balesi eğitmenliğini ise Ekinsu Cemgil üstlendi. Piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, ışık tasarımında Erdem Kuzaytepe ve video projeksiyonda Murat Turgut yer aldı.

Konserde "Mavi Gezegen", "Uçurtma", "Çağrı", "Sakarya Marşı", "Biz Atatürk Gençleriyiz", "Düş", "Sevgiyle Sarıl", "Gençlik Marşı" ve "10. Yıl Marşı" adlı eserler seslendirildi.

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