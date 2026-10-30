Samsun'da ambulans ile yolcu minibüsü çarpıştı

Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım 12 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Muhammet Emin İ. idaresindeki 55 ATY 129 plakalı, içerisinde hasta bulunmayan ambulans ile Yaşar A. yönetimindeki 55 M 1150 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

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