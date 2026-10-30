Samsunspor, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya, takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

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