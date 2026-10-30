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        Samsunspor, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Samsunspor, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Futbolcular, idmanı dar alanda topa sahip olma, taktik ve şut çalışmasıyla tamamladı.

        Antrenmanda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya, takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

        Kırmızı-beyazlı takım, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri

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