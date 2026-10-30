Samsunspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda topa sahip olma oyunlarıyla devam eden idman, taktik ve şut çalışmasının ardından sona erdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

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