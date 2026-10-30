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        ÜNİLİG Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

        TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2026-2027 faaliyet programında yer alan Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Bowling Türkiye Şampiyonası, 12 üniversite takımının katılımıyla Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:05 Güncelleme:
        ÜNİLİG Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

        TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2026-2027 faaliyet programında yer alan Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Bowling Türkiye Şampiyonası, 12 üniversite takımının katılımıyla Samsun'da başladı.

        Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 60 sporcunun katıldığı ÜNİLİG Bowling Türkiye Şampiyonası, 28-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Samsun Bowling Akademi'sinde başladı. 4 gün sürecek şampiyona, 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla sona erecek. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilecek. Üniversite sporunun gelişimine katkı sağlamayı, genç sporcular arasında dayanışmayı güçlendirmeyi ve bowling branşının yaygınlaşmasını hedefleyen organizasyonda, rekabetin yanı sıra dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhunun ön planda olması bekleniyor.

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        Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla müsabakalar öncesinde dün tören düzenlendi. Sporcuların ve katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün ilk atışları yapıldı.

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