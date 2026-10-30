Samsun turizmi Antalya Fuarı'nda tanıtıldı

Samsun, 100'den fazla ülkeden turizm profesyonelinin katıldığı ATF 2026 Antalya Turizm Fuarı'nda (ATF) tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle tanıtıldı. Samsun Valiliği liderliğinde, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu kurumları ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı fuarda, kentin yerli ve yabancı turist sayısını artırmaya yönelik temaslarda bulunuldu.

Üç gün süren ATF 2026 Antalya Turizm Fuarı'nda Samsun'un turizm potansiyeli, ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerine anlatıldı. Aylar süren hazırlıkların ardından gerçekleştirilen katılımda, Samsun'un konaklama süresini uzatmak, yeni turizm talebi oluşturmak ve kenti önemli bir konaklama destinasyonu haline getirmek hedeflendi.

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Hava yolu şirketleriyle uçuş görüşmeleri yapıldı

Fuar kapsamında TÜRSAB yöneticileri, bölgesel tur operatörleri, seyahat acenteleri ve konaklama rezervasyon platformlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Charter ve tarifeli uçuşlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde Çarşamba Havalimanı'nda devam eden yeni terminal binası inşaatının sağlayacağı kapasite artışı, uçuş ağı ve slot kapasitesinin genişlemesi ile yolcu konforunun artırılması konuları da gündeme geldi. AnkaraSamsun arasındaki seyahat süresini 2,5 saate düşürmesi planlanan AnkaraSamsun Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi de özellikle trenle seyahat etmeyi tercih eden yabancı turistler açısından ilgi gördü.

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Samsun'un turizm değerleri tanıtıldı

Fuarda Onur Anıtı, Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi ve Gazi Müzesi gibi Milli Mücadele miraslarının yanı sıra kentin doğal güzellikleri, tarihi yapıları, deltaları, gölleri, termal kaynakları, kaleleri, kral mezarları, mağaraları, sahilleri ve gastronomi zenginlikleri tanıtıldı. Samsun'un sağlık ve spor turizmi altyapısı ile konaklama imkânları da ulusal ve uluslararası sektör temsilcileriyle paylaşıldı. Özellikle termal kaynaklar, sağlık tesisleri ve doğal güzelliklerin bir arada sunulmasıyla sağlıklı ve kaliteli yaşlanma odaklı yeni turizm trendlerinden yararlanılması hedeflendi.

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İçerik üreticileri Samsun'a davet edildi

Uluslararası turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla yabancı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve içerik üreticileriyle de görüşmeler yapıldı. 4 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya içerik üreticileriyle Samsun'un tanıtımı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve kente davet gerçekleştirildi. Ayrıca belgesel yapımcıları ve Türk Hava Yolları'na içerik hazırlayan prodüksiyon firmalarıyla da temas kuruldu.

Kamu ve özel sektör aynı hedefte buluştu

Fuara Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Turizm Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Dr. Fatih Akman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Erhan Burak Pancar, TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Emre Yıldız, SASTUD, SAMTİAD ve SAMVİBU temsilcileri ile çok sayıda otel, seyahat acentesi ve turizm sektörü temsilcisi katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın da ziyaret ettiği Samsun standında yüzlerce görüşme gerçekleştirildi. Katılımcılar, fuarda kurulan temasların yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını ve Samsun'un ulusal ve uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğinin artmasını hedeflediklerini ifade etti. Fuar katılımının ardından yapılan değerlendirmede, kamu kurumları ve özel sektörün ortak hareket etmesinin Samsun turizminin gelişimi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Doğu ve Batı Karadeniz'in turizm ürünlerini de kapsayan "Samsun merkezli Orta Karadeniz Turizm Destinasyonu" yaklaşımının ilgi gördüğü belirtilerek, fuarda kurulan bağlantıların turist sayısı ve turizm gelirine katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.