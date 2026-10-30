Samsun TSO'da yeni yatırım ve iş birlikleri görüşüldü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni yatırım ve iş fırsatlarının görüşüldüğü toplantıda şehrin yatırımcılar için birçok fırsat sunduğunu söyledi.

Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) Başkanı Haldun Pak, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki iş insanlarıyla birlikte Samsun TSO'yu ziyaret etti. Toplam 18 iş insanının yer aldığı heyette Samsunlu iş insanları da bulunurken, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kentin ekonomik gelişimi ve yatırım imkanları ve iş dünyasının beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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Ziyarette açıklamalarda bulunan Haldun Pak, "Bünyemizde Türkiye’nin her bir yerinden üyelerimiz var. Samsun’un ekonomik potansiyelini, sanayi ve üretim alanındaki gelişimini yakından takip ediyoruz. Çok gelişmiş ve yatırımcı içinde uygun bir şehir. Şehrin sahip olduğu ticari birikim, üretim kapasitesi ve bölgesel konumu, Samsun’u iş dünyası açısından dikkat çeken merkezlerden biri haline getiriyor. Bizim için bu ziyaretin en önemli kazanımlarından biri de Samsunlu iş insanlarıyla doğrudan tanışmak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve gelecekte hayata geçirilebilecek ticari bağlantılar için ilk adımları atmaktır" dedi.

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Murzioğlu: "Samsun yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da Haldun Pak ve beraberindeki iş insanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samsun’un ekonomik, sanayi ve ihracat potansiyeli ile öne çıkan sektörleri hakkında heyete bilgi veren Murzioğlu, Samsun’un üretim, tarım, sanayi, ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önemli fırsatlar barındırdığını kaydetti. Başkan Murzioğlu, "Öncelikle ülkemizin birbirinden değerli iş insanlarını odamız çatısı altında görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Samsun; genç nüfusu, stratejik konumu ve gelişen üretim altyapısıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Samsun olarak 11 organize sanayi bölgesi ile üretimden tarıma, sanayiden ticarete, sağlıktan turizme kadar pek çok alanda güçlü bir potansiyele sahibiz. Kentimizin ekonomik kapasitesini her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz" diye konuştu.

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Konuşmasında Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kenti ve önemli ticaret merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Murzioğlu, kentin geçmişten gelen ticaret geleneği, güçlü üretim altyapısı ve gelişen hizmet sektörüyle önemli bir ekonomik güce sahip olduğunu söyledi. Kentte yatırım, üretim ve istihdamı artıracak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade eden Murzioğlu, "Samsun olarak yatırım, üretim ve istihdamı artıracak her türlü iş birliğine açığız. Farklı kentlerden gelen iş insanlarımızla kuracağımız ilişkilerin yeni yatırım kararlarına, ticari bağlantılara ve ortak projelere dönüşeceğine inanıyoruz. Samsun, sahip olduğu potansiyel ve gelişen altyapısıyla yatırımcılar için önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. İnşallah bu ziyaret hem ilimize hem de ülkemize katkı sağlayacak güzel iş birliklerinin başlangıcı olur" ifadelerini kullandı.

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Ziyaret, anı takdiminin ardından sona erdi.