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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yunus Emre Sözen idaresindeki 55 AKM 451 plakalı otomobil ile İbrahim Gül'ün kullandığı 39 NT 170 plakalı otomobil, Vezirköprü Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polisi ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçta bulunan Abdulsamet Altınsoy ve Boran Uysal yaralandı.

        Araçta sıkışan sürücü Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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