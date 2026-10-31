Samsun'daki Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü

Dron ile kaydedilen görüntülerde, ormanlık alanlarda oluşan renk cümbüşü ve doğanın sonbaharla değişen eşsiz manzarası dikkati çekti.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1000 metre rakımda bulunan yaylada, ağaçların yaprakları sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncunun tonlarına büründü.

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