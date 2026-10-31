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        Samsun'daki Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü

        – Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, sonbaharın gelişiyle birlikte havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Samsun'daki Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü

        – Samsun’un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, sonbaharın gelişiyle birlikte havadan görüntülendi.

        İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1000 metre rakımda bulunan yaylada, ağaçların yaprakları sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncunun tonlarına büründü.

        Dron ile kaydedilen görüntülerde, ormanlık alanlarda oluşan renk cümbüşü ve doğanın sonbaharla değişen eşsiz manzarası dikkati çekti.

        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Kızlan Yaylası, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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