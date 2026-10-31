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        Bafra'da öğrencilerden öğretmenlerine vefa

        Samsun'un Bafra ilçesinde okul bando takımı öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören öğretmenleri Dilek Halıcı'yı unutmadı. Öğrenciler, törenin ardından kortej oluşturarak öğretmenlerinin evine gidip geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Bafra'da öğrencilerden öğretmenlerine vefa

        Samsun’un Bafra ilçesinde okul bando takımı öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören öğretmenleri Dilek Halıcı’yı unutmadı. Öğrenciler, törenin ardından kortej oluşturarak öğretmenlerinin evine gidip geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bafra Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı öğrencileri, okul bandosunun kurulmasında öncü rol üstlenen Beden Eğitimi Öğretmeni Dilek Halıcı’ya anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi. Sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat eden öğretmenlerini ziyaret etmek isteyen öğrenciler, kortej halinde yürüyerek vefa örneği sergiledi.

        Öğrenciler, ziyaret taleplerini Okul Müdürü Yıldıray Baş’a iletti. Baş’ın konuyu Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar’a aktarmasının ardından kaymakamlık talimatıyla emniyet ekipleri güzergâhta güvenlik önlemi aldı.

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        Bando takımı öğrencileri, İsmetpaşa Mahallesi Kanal Yolu üzerinde ikamet eden ve tedavisi devam eden öğretmenleri Dilek Halıcı’nın evine kortej halinde ulaştı. Öğretmenlerini selamlayan öğrenciler, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Okul bandosunun kuruluşunda büyük emeği bulunan Halıcı’ya yapılan bu anlamlı ziyaret, öğretmen ve öğrenciler arasındaki güçlü bağın okul sınırlarını aşan güzel bir örneği oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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