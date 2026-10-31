Esnaf ve vatandaşa güvenlik bilgilendirmesi

Ziyaretlerde ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Hayat 112 uygulamaları tanıtılarak vatandaşların bu hizmetlerden yararlanma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Proje kapsamında 92 esnafı ziyaret eden polis ekipleri, 288 vatandaşı dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.

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