Esnaf ve vatandaşa güvenlik bilgilendirmesi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim" projesi kapsamında İlkadım ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim" projesi kapsamında İlkadım ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Proje kapsamında 92 esnafı ziyaret eden polis ekipleri, 288 vatandaşı dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.
Ziyaretlerde ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Hayat 112 uygulamaları tanıtılarak vatandaşların bu hizmetlerden yararlanma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.