Murzioğlu: "Samsun'u üreten, ihraç eden ve büyüyen bir şehir yapmak için hep birlikte çalışacağız" Samsun TSO'nun yeni oluşan meclisi ilk toplantısını yaptı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) seçimlerin ardından yeni oluşan meclis, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni dönemde ihracat, yeşil dönüşüm, inovasyon, tarım, hayvancılık, şehircilik ve turizm alanlarında çalışmalar yürüteceklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Samsun'u üreten, ihraç eden ve büyüyen bir şehir yapmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Samsun TSO'nun yeni meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantının açılışını meclisin en yaşlı üyesi olarak Hasan Guda yaptı. Hayırlı, uğurlu olması temennisiyle meclis üyelerine iyi çalışmalar dileyen Guda, daha sonra ise, toplantıyı yönetmek üzere divana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeniden Meclis Başkanlığına seçilen Haluk Akyüz’ü davet etti.

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Akyüz: "Hepimizin ortak paydası Samsun"

Meclis toplantısı, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Haluk Akyüz, "Öncelikle, şahsımı meclis başkanlığı görevine yeniden layık gördüğünüz, teveccüh gösterdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. 20262030 dönemine ilişkin 6 Ekim Salı günü gerçekleştirdiğimiz meslek komitesi ve meclis asil ve yedek üye seçimlerinin ardından, 10 Ekim’de yeniden sandık başına giderek Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu delegeleri, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanını belirledik. Samsun adına bu onurlu göreve talip olmanız ve kendi grubunuz içinde oluşturduğumuz güvenle seçilmiş olmanız takdire şayandır. Hepinizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu dönem 41 meslek grubundan toplam 104 meclis üyemizle bu çatı altında hep birlikte çalışacağız. Aramızda 35 yeni arkadaşımız var. İyi bir uyum ve dinamizm yakalayarak başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bizler bugün burada 13 bini aşkın üyenin temsilcisi olarak bulunuyoruz. Hepimizin ortak paydası Samsun. Temsil ettiğimiz her bir üyemizin sorumluluğunu hakkıyla taşımanın tek yolu birlik ve beraberlikten taviz vermemektir. Zira, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu bağlamda birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılmak için gerek meslek grupları halinde gerekse genel katılımlı olarak çalışmalarımızı istişare etmek, farkındalık oluşturmak adına pek çok faaliyet ve organizasyon düzenleyeceğiz. Sizlerin de bu organizasyonlara katılım ve katkı hususunda destek vermelerini rica ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz 20262030 çalışma döneminin odamız ve Samsun için başarılarla dolu olacağına yürekten inanıyorum ve ilk toplantımızı hayırlı, uğurlu olması temennisiyle açıyorum" diye konuştu.

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125 yıllık tarihe sahip oda

Ardından da TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilerek güven tazeleyen Salih Zeki Murzioğlu söz alarak, yeni meclise seslendi. Murzioğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başladığı sözlerine, 20262030 çalışma döneminin iş dünyası için hayırlı, uğurlu olması temenni etti. Başkan Murzioğlu, "125 yıllık tarihe sahip odamızın bugüne gelmesinde binlerce kişinin emeği var. Az önce hepimiz saygı duruşunda bulunduk. Ruhları şad olsun. Sizlerden istirhamım odamız adına emeği bulunan ebediyete intikal etmiş tüm değerli büyüklerimiz için Fatiha okumanız. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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"Tecrübe ile yeni enerjinin bir arada olduğu güçlü bir meclisimiz var"

Kendisine ve yönetim kuruluna gösterilen güven dolayısıyla teşekkür eden Murzioğlu, yeni dönemin Samsun iş dünyası ve kent ekonomisi açısından önemli sorumluluklar taşıdığını ifade etti. Seçimlerde sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür eden Murzioğlu, yeni dönemde görev alacak meclis üyelerini de tebrik etti. Meclis üyelerinin kendi meslek gruplarındaki üyelerin güveniyle seçildiğini vurgulayan Murzioğlu, "Camiamızı temsil eden böylesi saygın bir kuruluşun meclis üyesi olarak oda tarihinde yer almak çok kıymetli. Bu görevi bir onur, manevi bir miras olarak görün. Tecrübe ile yeni enerjinin bir arada olduğu güçlü bir meclisimiz var. Bize gösterilen güven çok büyük. Hep birlikte bu güvene layık olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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Stratejik alanlarda altı ihtisas komisyonu kuruldu

Samsun TSO’nun Karadeniz Bölgesi’ndeki öncü rolünü sürdürmeyi ve odayı Karadeniz havzasında etkin bir uluslararası aktör hâline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Murzioğlu, çalışmalarını üyelerin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiklerini söyledi. Odanın yalnızca kanunla verilen görevleri yerine getiren bir kurum olmadığını belirten Murzioğlu, üyelerin rekabet gücünü artırmak, kapasitelerini geliştirmek ve ticari haklarını korumak amacıyla projeler yürüttüklerini kaydetti. Yeni dönemde 41 meslek komitesi ve 104 meclis üyesinin aktif katılımının önemine işaret eden Murzioğlu, şöyle devam etti:

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"41 meslek komitemiz var. Sektörün derdini, beklentisini ve ihtiyacını en iyi bilenler komitelerimiz. Komitelerimizden daha aktif, daha etkin çalışmalarını, icranın faaliyetlerini yönlendirecek çalışmalar yapmalarını istiyoruz. 104 meclis üyemiz var. Bu kürsüyü demokratik bir şekilde kullanmalarını, sektörlerini burada anlatmalarını ve icraata destek olmalarını bekliyoruz. Bu çalışma döneminde ihtisas komisyonlarımızla da birlikte çalışacağız. Komisyonlarımızın projelerimize fikir vermelerini, çalışmalarımıza yön göstermelerini bekliyoruz. Bu dönem altı ihtisas komisyonumuz olacak. Oda olarak en stratejik gördüğümüz alanlardan biri, her platformda önemini dile getirdiğim ihracat. Bu doğrultuda Dış Ticaret Komisyonu'nu oluşturuyoruz. Yeşil mutabakat, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi artık herkes için kritik konular. Gelecek için dönüşmek zorundayız. Bu amaçla Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu'nu kuruyoruz. Bugün yaptıklarımız geleceği şekillendiriyor. İnovasyon ve Endüstri 4.0 Komisyonu da bu dönemin öncelikleri arasında yer alıyor. Temiz gıdanın ve sürdürülebilirliğin önemini biliyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Hayvancılık Sanayi Komisyonu'nu hayata geçiriyoruz. Şehirler her geçen gün yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. İnşaat, 250 yan sektörü ilgilendiren lokomotif bir alan. Şehircilik ve İnşaat Komisyonumuz bu alanda çalışmalar yürütecek. Turizm ve hizmetler ise gelişime çok açık ve en yüksek istihdam sağlayan sektörler arasında. Şehrimiz bu anlamda büyük bir potansiyele sahip. Turizm ve Hizmet Sektörü Komisyonu'nu da bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla kuruyoruz. Biz yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. Sizlerin de gönüllülük esasıyla katkı vereceğinize yürekten inanıyorum. Hepimizin öncelikli hedefi Samsun ekonomisine katkı sağlamak olacaktır."

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Birlik ve beraberlik vurgusu

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Murzioğlu, yeni dönemde yönetim kurulu olarak sorumluluk üstlendiklerini, meclis üyelerinin de gönüllülük esasıyla çalışmalara katkı sunacağına inandığını belirterek, "Biz yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. Sizlerin de gönüllülük esasıyla katkı vereceğinize yürekten inanıyorum. Meclis Başkanımızın da belirttiği gibi, birlikte rahmet var. El birliği, güç birliği yapacağız. Bizim, hepimizin her daim ve öncelikli hedefi Samsun ekonomisine katkı vermek olacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Samsun’u üreten, ihraç eden ve büyüyen bir şehir yapmak için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte verimli bir çalışma dönemi geçireceğimize olan inancım tamdır" dedi.

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Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Meclis öncesi ise, meclis üyelerine aynı zamanda Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Kadir Erol Beytekin’in sahibi olduğu tekstil fabrikasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlanan Atatürklü Türk bayrağı armağan edildi.