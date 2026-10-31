Samsun'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Yaralılardan E.Y. kendi imkanıyla, E.Ç. ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emirefendi Mahallesi Tabib Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile E.Ç. (16) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı.

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