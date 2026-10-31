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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Turgut D. (61) yönetimindeki 55 AHE 069 plakalı otomobil, Adaköy Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda Murat K. (66) idaresindeki 55 NY 960 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Turgut D. ile araçlarda bulunan Gülnaz K. (45) ve Emine K. (72) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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