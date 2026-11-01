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        Samsunspor Bocce Takımı'ndan uluslararası turnuvada başarılar

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 2831 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası'nda mücadele eden Samsunspor Bocce Takımı, iki kategoride şampiyonluk, bir kategoride ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Samsunspor Bocce Takımı'ndan uluslararası turnuvada başarılar

        Antalya’nın Kemer ilçesinde 2831 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası’nda mücadele eden Samsunspor Bocce Takımı, iki kategoride şampiyonluk, bir kategoride ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

        Yaklaşık 300 yerli ve yabancı sporcunun katıldığı turnuvada çift kadınlar kategorisinde Yağmur Tosun ve Yağmur Şen, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı kategoride yarışan Elif Güney ve Sedanur Öksüz ise üçüncülük elde ederek Samsunspor’a bir madalya daha kazandırdı. 15 yaş altı takımlar kategorisinde ise Berat Buğrahan Aksu, Şahin Kar ve Fatih Er’den oluşan Samsunspor takımı, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını Samsun’a getirdi.

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        Çift kadınlar kategorisinde şampiyon olan Yağmur Tosun ve Yağmur Şen, uluslararası organizasyonda Türk Milli Takımı adına mücadele etme hakkı kazandı. Yağmur Şen ayrıca Samsunspor Bocce Takımı'nın 33. milli sporcusu olarak kulüp tarihine geçti.

        Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, sporcularının aylar süren yoğun antrenmanlarla turnuvaya hazırlandığını söyledi. Samsun’a iki kategoride şampiyonluk kazandıran sporcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Bozdemir, Yağmur Tosun ve Yağmur Şen’in Türk Milli Takımı’na seçilmesinin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Gökhan Bozdemir, Yağmur Şen’in takımın 33. milli sporcusu olmasının da kulüp adına önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, 2026 yılında Samsun’a ve Türkiye’ye çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonluk ve derece kazandıran tüm sporcularına teşekkür etti.

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