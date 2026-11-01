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        Canik Belediyesi'nden kan bağışına tatlı ve kahve ikramı

        Samsun'un Canik Belediyesi, kan bağışına dikkat çekmek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, 4 Kasım'a kadar Türk Kızılay'a kan bağışında bulunan vatandaşlara tatlı ve kahve ikram ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Canik Belediyesi'nden kan bağışına tatlı ve kahve ikramı

        Samsun'un Canik Belediyesi, kan bağışına dikkat çekmek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, 4 Kasım'a kadar Türk Kızılay'a kan bağışında bulunan vatandaşlara tatlı ve kahve ikram ediyor.

        Canik Belediyesi, kan bağışı farkındalığını artırmak amacıyla Meşe Tesisleri'nde uygulama başlattı. Türk Kızılay'a kan bağışında bulunan vatandaşlar, bağış işleminin onaylandığına dair mesajı Meşe Tesisleri'ndeki Meşe Kafe bölümünde göstererek tatlı ve kahve ikramından yararlanabiliyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kan bağışının sürekli ve düzenli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, ilçede kan bağışı farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yıl boyunca kan bağışına yönelik farkındalık programları ve çeşitli yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde kan bağışı farkındalığını artırmaya yönelik birçok farklı programa ve farkındalık çalışmasına imza atmayı sürdürüyoruz. Kasım ayı içerisinde bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Türk Kızılay'a kan bağışı gerçekleştiren hemşehrilerimize, belediyemiz Meşe Tesisleri'nde tatlı ve kahve ikramında bulunuyoruz. ‘Kan Ver Hayat Kurtar; İyilik Kanımızda' kan bağışı farkındalığı çalışmamıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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        Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nde gerçekleştirilen uygulamanın 4 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

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