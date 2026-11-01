İlkadım'da yaşam kalitesini artıracak projelere ağırlık veriliyor

​​​​​​​İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlkadım'da değişen şehircilik ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve yatırımlar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurnaz, ilçenin 61 mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

İlkadım'ın 330 bini aşan nüfusuyla Karadeniz'in en büyük ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Kurnaz, "İlkadım'ın yarınlarını bugünden planlıyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın konforunu ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra kırsal mahallelerimizle kent merkezi arasındaki hizmet bütünlüğünü güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kurnaz, şöyle devam etti:

"Çevre, eğitim, kültür, spor, sağlık ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında tüm imkanlarımızla İlkadım'a hizmet ediyoruz. Amacımız yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, ilçemizin geleceğine yön verecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve gelecek nesiller için kalıcı değerler oluşturacak hizmetleri sunmaktır."

Kurnaz, ortak akıl ve istişareyi esas alarak ilçenin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.