Samsun'da silahlı yaralama olayının ardından adliyeye sevk edilirken, "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım" diyerek kahkaha atan sanık, yeniden görülen davada dikkat çeken bir savunma yaptı. Sanık, söz konusu ifadeleri sosyal medyada fenomen olmak amacıyla kullandığını ileri sürerek pişman olduğunu söyledi.

Olay, 2024 yılı Ocak ayında İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T. (36), tabancayla karnından vurularak yaralandı. Olayın ardından İ.M. (31) ve yanındaki arkadaşı S.S. (38) kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu olayda silah kullanan İ.M. ile yanında bulunan S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, 1 Şubat 2024 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen muhabire "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atan S.S., ardından "Az yakışıklı çıkalım da abi" sözleriyle dikkat çekmişti.

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Olayın ardından tutuklanan İ.M. ve S.S. hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 23 Ocak 2025 tarihinde görülen davada iki sanık da 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olayda silah kullanan İ.M.'ye verilen cezayı onarken, S.S.'ye verilen cezanın yardım etme suçundan değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya tutuklu sanık S.S., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olayda silah kullanan arkadaşını kastederek savunma yapan S.S., "Keşke onun arabasına binmeseydim. Karşı tarafı tanımıyorum. Çok pişmanım, kendimi olayın ortasında buldum" dedi.

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Yaralının avukatı Öznur Öztürk ise dosya kapsamındaki görüntülere dikkat çekerek, sanığın olay sırasında mağdurun aracının camını kırıp yumruk attığını ve diğer sanığın eylemini kolaylaştırdığını ileri sürdü. Öztürk, "Dosya kapsamında görüntüler de var. Olay günü araçtan ilk inip mağdurun aracının camını kırıp yumruk vuruyor ve diğer şahsın olayını kolaylaştırıyor. Şahsı tanımadığını söylüyor ancak araçtan inip mağdurun aracının camını kırıyor. Olay sonrası diğer sanıkla birlikte kaçıyor. Bu da birlikte eylem içinde olduğunu gösteriyor. Adliyeye sevk edildiği görüntülerde de 'ben öldürdüm' diyerek pişman olmadığını gösteriyor. Öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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Adliyeye getirilirken muhabir kamerasına "Ben öldürdüm, yakışıklı çekin" şeklinde konuşmasına da açıklık getiren S.S., "Ben fenomen olmak için, sosyal medyaya düşkünlüğümden dolayı adliyeye getirilince kameraya öyle konuştum. Allah rızası için beni yapmış olduğum suçtan yargılayın. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin talebi doğrultusunda S.S.'yi "yardım etmek" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay kararı doğrultusunda cezasında yarı oranında indirim yapılan S.S., kararın ardından mahkeme heyetine "Allah razı olsun başkanım" dedi.