Canik Belediyesinin sınavlara hazırlanan öğrencilere desteği sürüyor

Canik Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz desteğini sürdürüyor.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi, ilçede YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz "Bilişsel Beceri Sınavı" ve "Süreç İzleme ve Değerlendirme ve Sınavı" desteğine devam ediyor.





Öğrenciler, 13 Haziran'da yapılacak olan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS öncesi bilgi, hız ve yorum analizlerini gözlemliyor.





Sınav sonuçlarını uzman eğitmenler ile birlikte değerlendiren öğrenciler, YKS ve LGS hazırlık süreçlerini verimli bir şekilde sürdürme imkanı buluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'te kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğini sürdürdüklerini vurgulayarak, "Canik'imizde eğitimde örnek olan projelerimize yenilerini ekliyor, öğrencilerimize yönelik destek programlarımızı sürdürüyoruz. YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, onların sınav sürecini verimli bir şekilde geçirmelerine yönelik uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilerimizi başarı ödülleriyle buluşturuyoruz. YKS sonuçlarının ardından ise öğrencilerimizi ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı günleriyle bir araya getiriyoruz. Eğitim dostu belediye ünvanımızla çalışmaya, yeni projelere ve desteklere imza atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.







