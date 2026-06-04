Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Canik Belediyesinin sınavlara hazırlanan öğrencilere desteği sürüyor

        Canik Belediyesinin sınavlara hazırlanan öğrencilere desteği sürüyor

        Canik Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz desteğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canik Belediyesinin sınavlara hazırlanan öğrencilere desteği sürüyor

        Canik Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz desteğini sürdürüyor.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi, ilçede YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz "Bilişsel Beceri Sınavı" ve "Süreç İzleme ve Değerlendirme ve Sınavı" desteğine devam ediyor.


        Öğrenciler, 13 Haziran'da yapılacak olan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS öncesi bilgi, hız ve yorum analizlerini gözlemliyor.


        Sınav sonuçlarını uzman eğitmenler ile birlikte değerlendiren öğrenciler, YKS ve LGS hazırlık süreçlerini verimli bir şekilde sürdürme imkanı buluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'te kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğini sürdürdüklerini vurgulayarak, "Canik'imizde eğitimde örnek olan projelerimize yenilerini ekliyor, öğrencilerimize yönelik destek programlarımızı sürdürüyoruz. YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, onların sınav sürecini verimli bir şekilde geçirmelerine yönelik uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilerimizi başarı ödülleriyle buluşturuyoruz. YKS sonuçlarının ardından ise öğrencilerimizi ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı günleriyle bir araya getiriyoruz. Eğitim dostu belediye ünvanımızla çalışmaya, yeni projelere ve desteklere imza atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede

        Benzer Haberler

        Canik Belediyesi'nden gençlere ücretsiz YKS ve LGS simülasyonu
        Canik Belediyesi'nden gençlere ücretsiz YKS ve LGS simülasyonu
        Samsun'da silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı oluşan tesiste incelemele...
        Samsun'da silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı oluşan tesiste incelemele...
        Bisiklet tutkunlarından Dünya Bisiklet Günü'nde sağlıklı yaşam ve çevre mes...
        Bisiklet tutkunlarından Dünya Bisiklet Günü'nde sağlıklı yaşam ve çevre mes...
        Samsun'da 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Fabrikadaki elektrik faciasında ölen 3 işçinin cenazeleri ailelerine teslim...
        Fabrikadaki elektrik faciasında ölen 3 işçinin cenazeleri ailelerine teslim...
        Bafra'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
        Bafra'da zabıta ekipleri fırınları denetledi