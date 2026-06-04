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        Samsun'da silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı oluşan tesiste incelemeler sürüyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana gelen geri dönüşüm tesisinde incelemeler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:13 Güncelleme:
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        Samsun'da silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı oluşan tesiste incelemeler sürüyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu kimyasal sızıntı meydana gelen geri dönüşüm tesisinde incelemeler sürüyor.

        İlçedeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisine, başka bir iş yerinden U.G. tarafından tabancayla çok sayıda ateş edildi.

        Mermiler, geri dönüşüm tesisindeki kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etti. Delinen depolardan iş yerine kimyasal madde akmaya başladı.

        Sabah erken saatlerde AFAD ekipleri AP4C ve GDA-2 dedektörleriyle sızıntısı olup olmadığını kontrol etti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise hasar gören tanklardan akan kimyasalların su kanalına karışıp karışmadığını inceledi.

        Saldırı yapılan geri dönüşüm tesisinin sahibi Ömer Kargın, AA muhabirine, fabrikanın yaklaşık 15 yıldır Çevre Bakanlığına bağlı lisanslı tesis olarak bölgede hizmet verdiğini söyledi.

        Saldırıyı gerçekleştiren komşu fabrikanın sahibi ile daha öncesinden husumetli olduklarını belirten Kargın, "Sürekli buraya Tekkeköy Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, SASKİ gelip gidiyordu şikayetleri üzerine. Bizi şikayet etti. Biz de kendisini Tekkeköy Belediyesine ait alanı kapatıp otopark yaptığı için şikayet ettik. Dava açıldı kendine. Herhalde bunları yediremediği için bize saldırdı." dedi.

        - "Büyük bir tehlike atlattık"

        Saldırıda tankların delindiğini, şans eseri çalışanların yaralanmadığını dile getiren Kargın, "İçeride yaklaşık 80-100 ton tiner bazlı hem ürün var hem de atık var, Allah'tan burası alev almadı, yoksa burada yanmamış dükkan kalmazdı. Yani büyük bir tehlike atlattık, komşularımıza da geçmiş olsun. Tabii ki biz şikayetçi olmasak da zaten olay bayağı büyük bir olay. AFAD ve Çevre Bakanlığı işin içinde. Bununla ilgili muhakkak cezalar kesilecektir, karşı tarafa bunlar yansıyacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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