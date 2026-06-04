Samsun'da 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma merkezine götürüldü.

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